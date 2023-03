Bankenübernahme: Boni in Millionenhöhe

Die UBS hat also dem Kauf der angeschlagenen Bank Credit Suisse zugestimmt. Auch wenn mit der Übernahme das Vertrauen wiederhergestellt werden soll, bleibt die Banksituation mehr als beunruhigend. Was mich massiv empört, ist die Tatsache, dass diese zwei Banken meiner Ansicht nach seit Jahren ohne jegliche Moral und Ethik wirtschaften. Hinzu kommt, dass das obere Management für ihre Fehlleistungen noch Boni in Millionenhöhe (!) kassiert haben. Konsequenzen ziehen geschweige denn Verantwortung tragen, kommt für diese Leute offensichtlich trotzdem nicht in Frage. Einfach unfassbar! Too big to fail - das war einmal. Nun gibt es eine riesige UBS und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Zeitbombe am Ticken ist.







Ingo Fischer, 9473 Lavamünd