Bankrotterkerklärung für jede Sozialpolitik

Erschüttert und entsetzt muss ich erfahren, was in einem privaten Pflegeheim vor sich geht. Das ist eine Bankrotterklärung für jede Sozialpolitik! Herrn Schellhorn wird sein Dauergrinsen hoffentlich vergehen, wenn er für diesen Skandal die Konsequenzen tragen muss. Eine Gesellschaft muss man daran messen, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht! Die Reichen können es sich sowieso immer richten. Missstände bei Senecura waren ja auch in anderen Bundesländern schon bekannt. Es ist absolut unmöglich, einem profitorientierten Konzern die Versorgung bedürftiger Menschen zu übertragen. Die Privatisierung hat nur Nachteile, wenn es um Dienst am Menschen geht. Helfen zu können macht uns zu Menschen, sagt die Caritas ganz richtig. Das verträgt sich nicht mit Gier und führt letztlich zu diesem grausamen, menschenverachtenden Resultat. Solidarität mit den geschundenen Menschen ist das Gebot der Stunde! Eine Politik, bei der nicht nur die Reichen im Mittelpunkt stehen, sondern vor allem jene, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Natürlich gehören ordentliche Vermögenssteuern her, dann könnte man viele soziale Missstände beseitigen und würde die Arbeitenden nicht mit hohen Steuern bestrafen. Wir wissen ja schon lang um die extrem einseitige Vermögensverteilung!

Zutiefst schämen müssen wir uns, dass wir es soweit gebracht haben, dass in einem der reichsten EU-Länder solche Zustände herrschen! Nicht grüne oder andere Ideologie gehört umgesetzt, sondern wirkliche Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen! Dafür bedarf es auch einer grundlegenden Umgestaltung des politischen Systems und auch eines Abbaus sinnloser Bürokratie, das bringt enormes Einsparungspotential. Das würdelose Ab- und sich gegenseitig Zuschieben der Verantwortung ist ein Armutszeugnis für die Zuständigen. Die Verantwortlichen für diesen Skandal müssen nicht nur sofort aus ihren Ämtern entfernt, sondern auch strafrechtlich belangt werden, es geht ja um Menschenleben, das ist kein Kavaliersdelikt! Das Leben könnte so schön sein, wenn wir es viel mehr miteinander und nicht gegeneinander oder nur nebeneinander lebten. Die gegenwärtige allgemeine Krise soll uns aufrütteln, damit wir mehr zu denen werden, als die wir eigentlich gemeint sind und von den vielzitierten Werten nicht dauernd nur reden, sondern sie leben. Dann werden wir auch zufriedener sein als mit allen möglichen, im Grunde unnötigen Reichtümern . . .





Dr. Elfriede Winkler, 5020 Salzburg