Barcelona-Ziel in der Kleinkindbetreuung für das Wirtschaftswachstum

In ihrem Kommentar zur Kleinkindbetreuung in den SN vom 21. Oktober 2023 beklagt SN-Redakteurin Iris Burtscher, dass das sogenannte Barcelona-Ziel, wonach ein Drittel der unter dreijährigen Kleinkinder bis zum Jahr 2010 familienextern, institutionell in Krabbelgruppen etc. betreut werden soll, noch immer nicht erreicht wurde. Und das trotz enormer finanzieller Unterstützung durch die öffentliche Hand.

Damit sich nämlich Eltern die familienexterne, institutionelle Betreuung ihrer Kleinsten in Krabbelgruppen etc. leisten können, werden diese von der jeweiligen Gemeinde und dem Land Salzburg mit rd. 1100 Euro je Kind und Monat (!) finanziell unterstützt. Eltern, die ihre unter dreijährigen Kleinkinder familienintern zuhause betreuen, erhalten von der öffentlichen Hand dagegen keine vergleichsweise finanzielle Unterstützung. Also null Euro. Trotzdem werden noch immer 74% der unter dreijährigen Kleinkinder familienintern Zuhause betreut.

Kann es sein, dass das die Eltern eben so wollen? Weil ihnen die gemeinsame Zeit mit ihren Kleinsten in den ersten Lebensjahren wichtig und wertvoll ist? Sollte man mündigen Menschen nicht zutrauen können, dass sie selbst entscheiden, wie sie diese Lebensphase gestalten wollen? Ja, müsste man diese Eltern nicht auch schon längst finanziell unterstützen, damit sie es sich auch leisten können, ihre Kleinsten familienintern zu betreuen?

All diese Fragen haben sich die Regierungschefs der damals 15 Mitgliedsstaaten der EU in Barcelona 2002 offenbar nicht gestellt, als sie in ihrer Strategie zur Sicherung der Beschäftigung und zur Förderung des Wirtschaftswachstums u. a. auch beschlossen haben, die Kleinkindbetreuung aus dem privaten Bereich der Familie auf den Markt auszulagern. Aber da ging es ja auch nicht um die Interessen der Eltern und schon gar nicht um die der Kleinkinder, sondern - eben - um die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums. Also beide Elternteile, ratzfatz, zurück an den Arbeitsplatz, damit wieder das volle Familieneinkommen für den Konsum zur Verfügung steht. Die Bauwirtschaft bedankt sich für die Aufträge zur Schaffung von Räumlichkeiten für Krabbelgruppen etc., für Pädagogen/-innen werden Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, Betriebskosten entstehen. Alles gut für das Wirtschaftswachstum.

Über andere Möglichkeiten, wie Wochenarbeitszeitsplitting der Eltern und finanzielle Anreize, damit auch Väter stärker in die Betreuungsarbeit miteingebunden werden und damit Mütter, wenn sie wollen, alsbald wieder Schritt für Schritt in ihre Erwerbsarbeit und ihr soziales Umfeld zurückkehren können, wird erst gar nicht diskutiert. Wie lange sich das jene 74 Prozent der Eltern, die keine Wertschätzung für ihre gesellschaftlich so wertvolle Familienarbeit erfahren, wohl noch gefallen lassen?

Josef Guggenberger, 5165 Berndorf