Barenboim und Muti respektieren

Man muss auch Star-Dirigenten zugestehen, dass auch ihnen manchmal ein Fehler passiert. Allerdings steht es dem Konzert-Kritiker Florian Oberhummer (SN v. 13. 8.) nicht zu, ihn als Zuchtmeister, Machtmenschen und gleich auch als Menschen, der Diversität und sexuelle Identität in Frage stellt, abzustempeln. Dass im gleichen Artikel nicht nur Daniel Barenboim, sondern auch Riccardo Muti als Dirigententyp bezeichnet wird, der auch musikalisch dem Publikum die "Welt von gestern" vermittelt, ist in Anbetracht des Formats dieser Künstler und deren Leistungen unerhört. Insbesondere auch deshalb, weil beide mit dem West-Eastern Orchestra bzw. dem Cherubini-Orchester mit viel Zeitaufwand und Engagement den Musik-Nachwuchs fördern. Wenn dann noch die Vorstände der Wiener Philharmoniker zitiert werden, dass ihr Abonnement-Publikum eine Überalterung bei den Dirigenten beklagt, fragt man sich schon, warum von ihnen für das letzte Neujahrskonzert Riccardo Muti und für das nächste Daniel Baremboim engagiert wurden. Dass ein Mangel an guten, jungen Dirigenten besteht, ist außer Zweifel - es gibt halt nicht allzu viele Jordans, Petrenkos oder Nézet-Séguins. Es ist aber auch der kommerzielle Aspekt beim Neujahrskonzert, wie auch bei den Salzburger Festspielen zu berücksichtigen - Konzerte mit Weltstars verkaufen sich eben besser.

Josef Essl, 5020 Salzburg