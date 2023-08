Die Bedenken der Landeshauptmänner von Tirol und Salzburg sind alarmierend, die Begründung der beiden muss man sich auf der Zunge zergehen lassen!

Wenn das Bargeld so selbstverständlich ist, wie die beiden behaupten, warum haben sie dann Bedenken dagegen, die Erhaltung des Bargeldes in der Verfassung festzuschreiben?!

In Berlin würde man sagen: "Nachtigall, ick hör' dir trapsen!"

Dr. Peter Mussi, 9020 Klagenfurt