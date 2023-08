Bargeld oder Klima?

Täglich werden 20 Fußballfelder oder elf Hektar Boden versiegelt, die Auswirkungen sieht man in der aktuellen Klimasituation mit Hitzewellen und Überschwemmungen, nicht nur in Österreich, sonder über Europa hinaus auf allen Kontinenten.

Und unser Bundeskanzler hat keine anderen Sorgen, als Bargeld in die Verfassung zu schreiben. Der Hintergrund ist das Streben nach Machterhalt bei Wahlen. Wann ergreift die Regierung endlich Maßnahmen gegen die Klimasituation? Warum denkt man nicht über eine neue Bauordnung nach? Die Zeit der Einfamilienhäuser geht zu Ende. Es sind mindestens drei Etagen zu bauen, mit drei Wohneinheiten. Supermärkte und Betriebe haben Tiefgaragen zu planen und über den Betriebsflächen drei Etagen Wohnungen. Fachleute haben gewiss noch bessere Ideen als ich als Laie. Aber in unserem Lande ist es leider so, wenn eine Partei eine gute Idee hat, sind alle anderen gleich dagegen, statt dass man gemeinsam nach der besten Lösung sucht. Derzeit gibt es keine rosige Zukunft für die künftigen Generationen.

Dkfm. Claus Pircher, 5101 Bergheim