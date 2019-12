Barrierefreiheit am Bad Hofgasteiner Bahnhof

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Rollstuhl und sind auf die Hilfe anderer angewiesen und Sie möchten den Weg mit dem Zug zurücklegen. Das Bahngleis ist aber nur über Stufen durch die Unterführung erreichbar.

Genau das ist am Bad Hofgasteiner Bahnhof der Fall. Barrierefreiheit, die für jeden gegeben sein sollte, gibt es dort nicht. Erstens ist ganz selten eine Ansprechperson verfügbar. Zweitens verfügt der Bahnhof über keinen Lift oder ein Gepäcksband. Das stellt ein großes Problem für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwägen sowie für ältere Personen, die ihr Gepäck nicht selbst über die Stufen transportieren können, dar. Beim Einfahren des Zugs auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig gibt es das nächste Problem. Der Bahnsteig kann nur über die Unterführung und die Treppe erreicht werden.

Die aktuelle Situation ist absolut inakzeptabel. Wir brauchen dringend eine Lösung. Ein Vorschlag von meiner Seite wäre, dass der Zug - wie früher - auf Bahngleis 1 einfährt. Wenn das nicht möglich ist, ist es in meinen Augen die Pflicht der ÖBB, am Bahnhof in Bad Hofgastein für Barrierefreiheit zu sorgen.



Andrea Gruber, 5630 Bad Hofgastein