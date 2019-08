Barrierefreiheit in Neubauten

Bezugnehmend diverser Leserbriefe in dem im SN-Lokalteil vom Dienstag, 6. 8. 2019, zum Thema Barrierefreiheit muss ich wohl zustimmen, dass man unbedingt auf ältere und behinderte Mitbewohner und natürlich auch auf Kinder Rücksicht nehmen muss. Es ist schon vieles in Leserbriefen aufgezeigt worden, was dringend notwendig ist für ein Wohnen: nicht nur leistbar, sondern auch Wohnbar.

Aber eines fehlt mir noch: Diese Bauten mit Halbstöcken sind eine Zumutung für alle Bewohner. Wo liegt der Sinn In diesen? Ist man behindert (Rollstuhl usw.) oder verletzt (Gips) oder ähnliches: nicht wohntauglich.

Gerhard Pichler, 5020 Salzburg