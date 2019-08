Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht

Bis dato hat die Landesregierung durch Dialogfähigkeit und Konsensbereitschaft geglänzt. Umso erstaunlicher ist, dass die ÖVP - noch viel mehr überrascht es, dass auch die Neos sich angeschlossen haben - das Menschenrecht "100 Prozent Barrierefreiheit" im Wohnbau mit einem Landesgesetz reduzieren will.

Auf Koalitionstreue der Grünen zu bestehen und "zu keinem Kompromiss mehr bereit" zu sein (Zitat ÖVP-Landesrat Schwaiger, SN, 3. 8. 2019) ist unverständlich. Damit trifft man nicht den Koalitionspartner, sondern trifft unzählige auf Barrierefreiheit angewiesene Menschen in Stadt und Land.

Wäre es nicht vielmehr die Aufgabe der Landesregierung, die oft noch nicht gegebene Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, in Bahnen und Bussen zu forcieren und dafür auch die nötigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen?





Peter Haibach, 5111 Bürmoos