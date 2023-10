Basketball hat Energie - wozu?

"Es ist viel Energie in der Mannschaft", sagt BBU-Trainer Chris Ponz in seinem Interview (SN, 2. 10. 2023) nach dem tollen Sieg der BBU Salzburg gegen den Titelanwärter Mistelbach. Viel Energie steckt auch sonst in diesem Verein, der voller motivierter Talente und sogar Nachwuchs-Nationalteamspieler/-innen ist. Viel Energie steckt in den Trainern/-innen und im Vorstand. Mit welchem Ergebnis?

Wir müssen Kinder heimschicken, weil es an verfügbaren Hallen mangelt. Wir müssen Talente abweisen, weil wir zu wenige Trainer/-innen haben. Wir können keine Trainer/-innen anstellen, weil wir zu wenig Geld haben. Wir haben einen tollen Social-Media-Auftritt, wir bemühen uns um Präsenz in den Medien, wir versuchen uns zu professionalisieren. Basketball boomt! Wir haben daher auch viele Gespräche mit möglichen Partnern - das einhellige Feedback ist: "Tolle Sache, super Arbeit, aber wir können leider, leider keinen finanziellen Beitrag leisten!"

Was also tun, wenn diese Energie einfach niemandem etwas "wert" ist? Was, wenn einfach niemand den Willen zeigt, langfristige, sportliche Ziele finanziell zu unterstützen? Was, wenn es Vereinen einfach nicht möglich ist, Geld zu lukrieren? Was dann?

Dann kann man nur hoffen, dass einem - im Sinne des Nachwuchses und des großen Ganzen - die Energie nicht ausgeht.

Birgit Stockinger (Elternvertreterin BBU Salzburg), 5020 Salzburg