Baubehörde erster Instanz - Stolperstein für Bürgermeister?

Im SN-Beitrag "Bürgermeister: Wenn es Zeit für die Reißleine ist" (SN 7. 12. 2023) zeigen zwei Persönlichkeiten auf, wie belastend dieses Amt ist und wo man die Notbremse ziehen muss. Ausgelöst wurde die ganze Diskussion durch den überraschenden Rücktritt vom Wals-Siezenheimer Bürgermeister Joachim Maislinger, der ohne Zweifel viel Positives für das Gemeinwohl geleistet hat und der gerne als Macher apostrophiert wurde.

Nur: Dieser Ruf des Machers wurde bei der Raumordnung zum Bumerang. Baubehörde "erster Instanz" treibt einen Bürgermeister, auf Grund verschiedener Naheverhältnisse, in eine Sackgasse der Verantwortung. In Wals-Siezenheim wurden in den letzten sieben Jahren Wohnbauten weit über den örtlichen Bedarf zu Gunsten Investoren bewilligt, aber zum Nachteil nachfolgender Generationen. Durch die Baubewilligung Ausbau Tankstelle und der Bewilligung eines Lebensmittelmarkts an der B1/Posch Kreuzung wurde jede vernünftige Verkehrslösung für die Zukunft verbaut.

Diese Beispiele zeigen einmal mehr auf, dass die Bürgermeister von der Last "Baubehörde erster Instanz" befreit werden müssen, wie etwa beim bayerischen Nachbarn. Klar ist aber auch, die Mitglieder in der Gemeindevertretung müssten in sich gehen, denn wenn alles so ohne Widerspruch hingenommen wird, werden sie ihrer Aufgabe nicht gerecht und müssten auch abtreten.

Die politisch Verantwortlichen des Landes sind aufgefordert, die Bürgermeister nach dem Vorbild der bayerischen Nachbarn aus der Verantwortung zu entlassen.

Helmut Auer, 5071 Wals