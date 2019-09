Bauernversicherung ohne Selbstverwaltung

Die Sozialversicherung organisiert sich seit Gründung in Form der so genannten Selbstverwaltung. Die Versicherten selber bestimmen über ihre Gruppe, treffen budgetäre, ökonomische, solidarische und soziale, auf die Bedürfnisse ihrer Gruppe abgestimmte Entscheidungen.

Durch die Strukturreform der alten Regierung wurde der Einfluss der ArbeitnehmerInnen im ASVG-Bereich knallhart runtergestutzt und die Arbeitgeber, die Wirtschaft, die Industrie haben letztlich das Sagen.

Es liegen einige Klagen auf den Tischen des Verfassungsgerichtshofes und einige Regeln werden gekippt, so meinen viele Kenner.

Nichts gekippt wird dagegen in der Bauernsozialversicherung. Da hat niemand geklagt, weil regierungskonformes türkises brav sein angesagt war. Die neuen Gremien in der künftigen Selbstständigenversicherung (SVS), welche aus der Zusammenführung der gewerblichen und bäuerlichen Sozialversicherung entsteht, hat eine kuriose Mitbestimmungsaufteilung, die auf Basis der Versichertenzahlen entstand. 30 Prozent Stimmvertretung durch die Bauern. 70 Prozent Stimmvertretung durch die Wirtschaft. Was kommen da wohl für Ergebnisse raus? Wessen Interessen werden da wohl automatisiert vertreten? Hallo BauernvertreterInnen - bitte aufwachen!

Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Gusen