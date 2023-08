Baufirma gegen Kastanien

Zu "Wo es in der Stadt Salzburg künftig zu heiß zum Wohnen wird": Bäume statt Autos? Nachverdichten, ohne neue Flächen zu versiegeln? Der Artikel zu einer klimafitten Salzburger Baukultur trifft hier, im wie erwähnt besonders hitzegeplagten Stadtteil Itzling, auf offene Ohren.

Plant doch eine Baufirma derzeit auf dem Grund des ehemaligen Itzlinger Hofs einen Wohnbau, der die von Ihnen angesprochenen Negativkriterien fast vollständig erfüllt: Durch den Zusammenschluss mit dem Nachbargrundstück ist es dem Bauträger möglich, einen fünfstöckigen Riegel zu errichten, ohne Gewerbegeschoß oder andere Öffnung hin zum öffentlichen Raum, dafür mit üppig dimensionierter und selbstverständlich tiefschwarz betonierter Tiefgarageneinfahrt. Etwaige Kaltluftschneisen, die kleinteilige und niedrigere Bebauung der Nachbarschaft oder gar die Aufenthaltsqualität für Dritte bleiben sowieso unbeachtet.

Und die prächtigen Kastanien im ehemaligen Gastgarten des Itzlinger Hofs? Diese haben die heftigen Bombardements im Zweiten Weltkrieg überdauert, nur um jetzt einem Wohnbau für potente Käuferinnen und Käufer weichen zu müssen. So wird wohl die verbleibende einsame große Linde die benötigte Kühlung an den mehr als sechzig Sommertagen mit mehr als 25 Grad für die hiesige Bevölkerung stemmen müssen. Natürlich nur so lange, bis die "Ersatzpflanzungen" - wer weiß wo - nennenswerten Schatten spenden können.

Das wird meiner hier lebenden über 80-jährigen Großmutter trotz vitalster Lebensführung jedenfalls nichts mehr nützen. Und dass aus der Betonwüste Itzlinger Hauptstraße endlich die verkehrsberuhigte "Itzlinger Baumallee" wird, werde - dank der gewohnt visionär-beherzten Salzburger Verkehrs- und Umweltpolitik - vermutlich nicht einmal ich (34) noch erleben.

Magdalena Hiller, LL.M. MA, 1080 Wien