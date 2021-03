Baugründe sind oft nicht leistbar

Zu "Gemeinde Grödig greift ein: Wohnen wird viel günstiger" vom 24. 3. 2021: Gutes Projekt! Aber am besten gefällt mir die Aussage, dass beim Wohnbauland gespart werden muss. Der Meinung sind sicher viele von uns und das ist auch richtig so. Aber es wird halt wie immer bei den "kleinen" Einheimischen gespart. Touristische Zweitwohnsitz-Großprojekte, die man in der heurigen Wintersaison mit einer Geisterstadt vergleichen konnte, sind jedoch kein Problem. Natürlich leben wir "leider" alle direkt oder indirekt von touristischen Aktivitäten und Bauvorhaben im Pinzgau. Aber, ob solche Projekte, wie sie in Neukirchen und in der näheren Umgebung entstanden sind oder noch entstehen werden, nachhaltig sind, sei dahin gestellt!

Es wird immer wieder mit Arbeitsplätzen für Einheimische geworben, leider bleiben nach Fertigstellung von diesen Objekten nicht mehr viele Stellen übrig. Demnach bleiben nicht viele Vorteile für uns "normale" Arbeiter. Das einzige, was bleibt, sind begrenzte und unleistbare Baugründe für das "Arbeitervolk", wo "natürlich" gespart werden muss! Gott sei Dank gibt es einige Gemeinden, die mit Wohnbauland-Sicherungsmodellen halbwegs leistbare Grundpreise ermöglichen.

Leider sind solche Projekte meistens nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Oder besser formuliert, eine kleine "Aufmerksamkeit" für die "kleinen" Steuerzahler.



Mario Vorreiter, 5741 Neukirchen a. Grv.