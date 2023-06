Baujuwel in Parsch

Nach Realisierung der Klötze am Rehrlplatz hört man oft: So etwas darf im "Welterbe" Salzburg nie mehr passieren!

Welch Glück, dass bei den Neubauten beim Borromäum diese Erkenntnis Platz gegriffen hat. Es war ja zu befürchten, dass gesichtslose Betonschachteln neben dem imposanten, denkmalgeschützten Gebäude im Münchener Jugendstil ohne Rücksicht auf jede Ästhetik errichtet würden. Es kam anders.

In stiller Erhabenheit ragen die mächtigen Baukörper (früher: "Häuser") in den Himmel, streng angeordnete Transparenzelemente (früher: "Fenster") verleihen den Neubauten eine charaktervolle Gleichförmigkeit. Der pathetische Funktionalismus lässt die Bauten in ihrer subtilen architektonischen Brillanz monolithisch wirken und den Betrachter staunen. Kein Baum entlang der Gaisbergstraße stört mehr den freien Blick auf das gediegene Ensemble. Errichtet werden gottlob auch neue Büro- und Geschäftsräume, deren es in Salzburg ja an allen Ecken so sehr mangelt.

Nobel formulierte es ein Architekt, der mir andernorts sein deplatziertes Œuvre erläuterte: "Die moderne Formensprache der Gegenwart steht in spannendem Kontrast zur historischen Bausubstanz." Wie wahr!



Hannes P. Schneilinger, 5026 Salzburg