Baukosten für den Kindergarten am Dossenweg

Wegen der gestiegenen Baukosten von vier auf sechs Mill. Euro für den Kindergarten am Dossenweg wollen die Stadt und Heimat Österreich (HÖ) noch einmal nachverhandeln. So sollen etwa Prüfverfahren eingespart werden, um die Kosten zu senken. Diese Prüfverfahren werden aber wohl doch irgendeinen Zweck haben? Ansonsten hätte man diese wohl von Anfang an nicht eingeplant? Gerade bei einem Kindergarten sollte man nicht aus Kostengründen auf Prüfungen verzichten.

Warum die Stadt überhaupt nachverhandelt, kann man ebenfalls hinterfragen. Die Stadt und HÖ haben 2019 einen Vertrag geschlossen. Die HÖ hat dann entschieden, jahrelang auf niedrigere Baukosten zu hoffen, anstatt das Projekt umzusetzen, als zumindest noch die Zinsen günstiger waren. Wenn die Stadt auf die Errichtung des Kindergartens zum ursprünglichen Preis bestehen kann, sollte man darauf nicht verzichten. Die HÖ könnte dann etwa sehen, wo es bei ihr selbst Einsparungspotenzial gibt. Mittelfristig könnte das die HÖ sogar stärken.

Markus Gastinger, 5020 Salzburg