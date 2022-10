Baum-Mord in Parsch

Zur Fällung der Platane in Salzburg-Parsch: Wenn eine gesunde, fast hundertjährige Platane mit 3,6 Metern Stamm-Umfang, mit einer riesigen Schatten spendenden Krone in einem städtischen Wohngebiet so einfach umgesägt wird, ist die Frage erlaubt: Warum? Nur weil die GSWB neun Wohnungen und "mindestens" 20 Tiefgaragenplätze errichten will? Wo blieb da die Kreativität der Architekten, wo das Verantwortungsgefühl der dafür zuständigen Politiker/-innen und Beamten, wo der Einsatz der Landesumweltanwaltschaft, die lieber BMX-Strecken für Kinder verbietet, anstatt sich auch um einen solchen Fall zu kümmern?

Wenn ich - und vielen anderen wird es vermutlich es genau so gehen - wieder einmal das Gesülze von Politikern/-innen und vorgeblichen Naturschützern höre, wie wichtig doch gerade in der Stadt Bäume seien, dann werde ich nicht mehr hinhören. Weil sie "schön" reden, aber Hässliches tun.



Erich Holfeld, 5020 Salzburg