Baumfällungen Josefiau

Keine Frage, Sicherheit geht vor. Aber hier ist Manches zu hinterfragen.

Das Eschensterben ist ein Problem und jeden Winter/Frühjahr muss ausgeholzt werden. Jetzt aber wurden im Nachhinein 25 Eschen akut wegen Gefahr gefällt. Und zwar ausschließlich im Bereich zwischen dem Kaufmann-Steg und dem Spielplatz. Und genau hier befindet oder besser gesagt befand sich die "BMX-Strecke". Die Bäume wurden so gefällt, dass es unmöglich ist hier auf den Nebenwegen zu Fuß durch zu kommen. Von Rad fahren sowieso keine Rede mehr. Das Argument: Das ist eine illegale BMX-Strecke. Sie mag illegal sein, aber es gab sie seit Jahrzenten, von Generationen an Kindern und Jugendlichen geliebt. Und es gab nie wirkliche Probleme. Sie ist in den letzten Wochen, coronabedingt mehr und zum Teil exzessiver von Kindern und Jugendlichen genutzt worden. Ich sage das war gut so. Denn so konnten sie sich wenigstens dort körperlich austoben.

Ja, es gab Probleme. Ich fand einige Aktivitäten auch zu viel. Aber von Seiten der Stadt gab es keinerlei Dialog mit den Betroffenen. Ist das der richtige Umgang mit zukünftig erwachsenen potenziellen (Nicht-?)Wählern? Das erfährt man, wenn man mit den Kindern und Jugendlichen spricht. Und jetzt liegen die Bäume, wohl rein zufällig so, dass man auf den Nebenwegen nicht einmal mehr gehen kann und nur mehr auf den zum Teil schmalen Hauptwegen, ohne die Abstandsregeln einhalten zu können, gehen kann.

Ich hätte mir von Seiten der Stadt erwartet, dass mit den Kindern und Jugendlichen geredet wird und ihnen erklärt wird, warum man das macht, was geht und was nicht. Und sie einbinden, Mitverantwortung übernehmen lassen. Aber was jetzt passieren wird, kann ich mir vorstellen. Wohl jeder, der einmal in diesem Alter war. Übrigens: Am 1. Juni ist Tag des Kindes.







Walter Schuster, 5020 Salzburg