Baumschlägerungen am Kapuzinerberg

Derzeit finden am Kapuzinerberg Baumschlägerungen statt. Die zerkleinerten Teile der Bäume werden von einem Hubschrauber zu Tal gebracht. Diese Arbeit ist offenbar notwendig. Nicht aber die Begleiterscheinungen.

Ich wohne in der Borromäumstraße, am Hang des Kapuzinerbergs hinter dem Borromäum. Bei gutem Wetter wie am Montag, 4. September, verbringe ich den ganzen Tag in meiner Loggia.

Doch der Aufenthalt dort ist wegen der durchdringenden Lärmentwicklung des Hubschraubers, die auch bei geschlossenen Fenstern und Türen in die Wohnung gelangt, unmöglich. Auch sich auf irgendetwas zu konzentrieren, zu lesen oder zu arbeiten. Der Hubschrauber fliegt über unser Haus - heute von 8 Uhr früh bis 19 Uhr, also elf Stunden(!), ohne Unterlass circa alle fünf bis sieben Minuten.

Selbst wenn man die Notwendigkeit anerkennt, diese Arbeiten durchzuführen, ist diese intensive Lärmbelästigung in ihrer Dauer und Intensität absolut unerträglich und in dieser Form abzulehnen. Wie ich heute erfuhr, werden diese Arbeiten auch Dienstag und Mittwoch andauern. Das in der Form zu tun wie oben beschrieben kann nicht geduldet werden.

Der Hubschrauber sollte pro Tag nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden, keinesfalls elf Stunden pro Tag ohne Unterbrechung. Am Abend eines solchen Tages ist man an den Grenzen seiner Nerven. Ich behalte mir alle Mittel vor, um einen erträglichen Zustand herzustellen.



Gerald Gießwein, 5020 Salzburg