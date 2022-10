Baumverlust in Parsch

Ruckzuck wurde also in Parsch eine Platane gefällt (SN vom 14. 10.), so als ob man einen Baum dieser Größe jederzeit im Supermarkt nachkaufen könnte.

Dabei steht in unmittelbarer Nähe zum gefällten Baum (Stöcklstraße) auf der anderen Straßenseite unbeachtet eine alte Rarität: ein alter Mostbirnbaum, der sicher älter ist als die gefällte Platane. Nicht nur in der Stadt sind solche Bäume kaum noch zu finden. Dieser Baum trägt jährlich reichlich Früchte, die keine Beachtung finden und schon gar nicht geerntet werden. Nun ist zu befürchten, dass diese Besonderheit aus "Unachtsamkeit" während der Bauarbeiten einfach eines Tages verschwindet.

Sagen Sie jetzt nicht: "Das wird doch nicht sein." Gar nicht weit weg, am Beginn der Ziegelstadelstraße an der Kreuzung zur Dr.-Petter-Straße stand auch so ein Mostbirnbaum. Eines Tages war er plötzlich weg und wurde ersetzt durch ein Straßenschild.



Dagmar Nötzel, 5020 Salzburg