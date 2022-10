Der Leserbrief "Baumverlust in Parsch" macht einen irgendwie sehr traurig. Frau Dagmar Nötzel hat leider recht, den zuständigen Verantwortlichen ist leider ein sehr schlechtes Zeugnis auszustellen (überall). Umweltschutz und gutes (Baum) Klima steht leider nach Gewinnoptimierung und Raubbau an der Natur. Auch bei uns in Leoben mussten leider sehr schöne Grünflächen mit wunderbaren Bäumen gewinnsüchtigen Baufirmen und Immobilienhaien weichen. Und der Bürgermeister spielt gerne mit! Weitere Umweltfrevel sind leider in Planung, man ist machtlos! Leider sind Umweltschutz nur Lippenbekenntnisse und schöne Sonntagsreden. Danke Frau Dagmar Nötzel für den treffenden Leserbrief.





Roman Seitz, 8700 Leoben