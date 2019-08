Baurecht als Grundrecht!

Zu: "Das bauen wir nicht für Pensionisten" (SN v. 7. 8.):

Die aktuelle Debatte um die so genannte "Barrierefreiheit" im Mietwohnbau schlägt eigenartige Purzelbäume. Hat eigentlich schon jemand überprüft, wie viele Mieter diese Bauweise wirklich wollen bzw. benötigen? Tatsache ist, dass unter dem Deckmantel der Barrierefreiheit Bauträger höhere und somit lukrative Baudichten genehmigt bekommen. Dieses teure 'Zuckerl' in 24-Karat-Goldfolie geht an Bauträger, Architekten und Bauwirtschaft. Die Rechnung zahlen die Mieter! Es leuchtet ein, dass man sich bei den Baustandards intelligent (!) von manchem "nice to have" trennen muss. All das lenkt aber davon ab, dass die Politik an der Bekämpfung des Grund-Problems (sic!) völlig versagt: Bei den spekulationsbedingten Bodenpreisen. Angesichts weiter steigender Grundpreise werden wohl bald auch primitive Lehmhütten zu teuer für junge Normalverdiener sein. Den Kompromiss zwischen einem legitimen Eigentumsschutz und einer praktikabel gemachten Sozialverpflichtung des Eigentums an Großgrundbesitz hat hierzulande noch keiner gesucht. Wie wär's mit neuen, kreativen, robusten Lösungen in Sachen Baurecht? Der Spielraum dafür müsste letztlich wohl vom Verfassungsgerichtshof definiert werden. Vielleicht hat ja der VfGH mehr Sinn für Generationengerechtigkeit, als alle politischen Parteien zusammen.





Dr. Friederich Michael Steger, 5161 Elixhausen