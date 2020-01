Baustelle Bildung

Was hört man von der neuen Regierung hauptsächlich zur Bildung?

1. Wir halten auf jeden Fall an den Deutschförderklassen fest (ohne dass es eine Evaluierung gibt).

2. Wir treiben die Digitalisierung in den Schulen voran.

Zu Punkt 1: Als Mutter dreier schulpflichtiger Kinder, die zum Start in die Schulkarriere eine öffentliche "Brennpunktschule" in Attnang-Puchheim besuch(t)en, halte ich dazu fest: Ich habe meine Kinder ganz bewusst in die öffentliche "Ausländerschule" geschickt, damit auch Deutsch sprechende Bildungsbürger-Kinder dort sind. Jetzt trennt man die nicht Deutsch sprechenden von ihnen? Was bitte soll das für eine Integration sein? Die Experten vor Ort (nämlich die Lehrer) hatten ein wunderbares Modell fürs Deutschlernen entwickelt, wo die Kinder trotzdem im Klassenverband integriert waren. Das wurde ihnen mit der "Reform" verboten und anders aufgezwungen. Warum wurden sie nie dazu befragt? Warum redet man von Schulautonomie und gewährt sie aber kein bisschen? Was die Schule wirklich braucht, sind nicht extra Deutschförderklassen, sondern extra Lehrer/ Assistenten/ Unterstützer, die im Klassenverband mit Kleingruppen oder besonders förderbedürftigen Kindern arbeiten.

Zu Punkt 2: Wenn Kinder heutzutage etwas ganz bestimmt nicht brauchen, dann ist das weitere Bildschirmzeit in der Schule. Die sozialen Riesenprobleme in den Klassen rühren ja genau daher, dass die Kinder viel zu viel Freizeit vor Bildschirmen (Smartphones, Tablets, …) verbringen. Jetzt soll das auch in der Schule noch mehr werden? Wir "züchten" damit digitale Monster. Lernen passiert gerade in der Grundschule durch Interaktion mit Lehrern und Mitschülern. Mit einem Bildschirm sicher nicht!

Bitte befragen Sie vor Ihren Entscheidungen, wirkliche Experten - Lehrer in Brennpunktschulen und Eltern. Und nicht abgehobene Wissenschafter. Wir drillen die Kinder, damit sie bei PISA-Tests und bifie-Standardüberprüfungen gut abschneiden. Für die Statistik mag das aussagekräftig sein. Für das Leben sicher nicht. Was wir wirklich brauchen, sind Kinder, die nicht über einen Kamm geschert werden, um alles zu einem bestimmten Zeitpunkt gleich gut zu können. Fördern wir ihre Stärken! Und lassen wir sie auch wo schwach sein und nur das wirklich Notwendige lernen.

Alles Gute für Ihre schwierige Aufgabe! Auf dass es endlich wirklich vernünftige Reformen gibt, die diesen Namen auch verdienen. Und Geld für mehr personelle Ressourcen an den Schulen!





DSA Mag. Gertrud Schöffl, 4846 Redlham