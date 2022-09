Baustellen und Staus im Pongau

Pongauer Pendler durchleben aktuell ein Horrorjahr. Ich erinnere mich an eine plötzliche Sperre der A10 an einem Wochentag um 8 Uhr im Stoßverkehr, um eine Baustelle einzurichten. Seit mittlerweile Monaten sorgt die Baustelle in Werfen für Kopfschütteln, die auf nur 800 Metern für ein Nadelöhr sorgt. Arbeiten sieht man hier vor 8 und nach 18 Uhr keine. Unverständlich, wenn man in andere Länder blickt, wo mit dem Ziel einer schnellstmöglichen Fertigstellung im Schichtbetrieb gearbeitet wird.

Dann war da noch die Baustelle in Golling. Frustrierend, wenn auf einer Länge von ca. 3 Kilometern großteils nur ein bis zwei Arbeiter zu sehen sind, bei der Rückfahrt am Abend war die Baustelle stets verwaist. Musste man an Sommerwochenenden vom Ennspongau nach Werfen, kam man in den vollen Genuss eines nicht existenten Staumanagements - die A10 war voll, ebenso die Ausweichstrecke durch das Fritztal, gesäumt mit Urlaubern. Von angekündigten Kontrollen in drei Monaten keine Spur.

Wer ist für ein derart fragwürdiges Baustellen- und Staumanagement zulasten der Anrainer/-innen zuständig?



Bernd Amplinger, 5541 Altenmarkt