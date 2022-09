Baut mehrere kleine Retentionsbecken

Ich habe in den vergangenen 35 Jahren viele mehrtägige Touren in den Hohen Tauern gemacht.

Im Vorjahr im August bin ich sämtliche Täler von Hollersbach bis Krimml gegangen und

habe ein schweres Gewitter im hinteren Obersulzbachtal miterlebt - es hat bis über 3500 Meter geregnet, und dort versickert nichts! Unten im Salzachtal ging dabei die Welt unter!

Früher habe ich auch oft schwere Gewitter erlebt, dabei hat es ab zirka 2500 Metern geschneit und es gab eine natürliche Retention.

In den vergangenen zehn bis 15 Jahren habe ich Schnee um diese Zeit nicht mehr erlebt und es wird wohl in der nächsten Zeit so bleiben. Jedes aufkommende Gewitter in den Bergen wird die Bewohner im Tal erzittern lassen.

Baut doch mehrere kleinere Retentionsbecken in den Tälern, um die Wucht des Wassers zu bändigen.





Klaus Trifich, 5300 Hallwang