Bauvorhaben Rehrl-Platz steht vor Beginn

Angeblich soll es nun so weit sein, dass mit dem Bauvorhaben am Rehrl-Platz begonnen werden kann. Ich frage mich dann allerdings schon, mit welchen Projekt. Nachdem dass erste Projekt von etwa 20.000 Salzburger Bürgern im Wege einer Unterschriftenaktion vehement abgelehnt wurde und eine Überarbeitung von Seiten der Stadtplanung versprochen wurde, würde man es für eine Selbstverständlichkeit halten, dass das überarbeitete Projekt noch einmal der Bürgerschaft vorgestellt wird. Das Grundstück befindet sich wie bekannt sowohl im Bereich der Altstadtschutzzone als auch im Bereich des Weltkulturerbes. Wenn man das Phänomen Stadtplanung als einen Dienst für die Bürger dieser Stadt in dem Sinne versteht, dass es darum geht, die grandiose und weltberühmte Baugestalt unserer Altstadt zu pflegen und zu erhalten, so sollte man sich der Zustimmung der Bürgerschaft versichern. Wie erinnerlich waren es kulturinteressierte Bürger, die seinerzeit die Initiatoren für die Erhaltung unserer Altstadt waren und nicht die Behörde - sprich das Amt für Stadtplanung -, von dem man die Initiative hätte erwarten dürfen.



Arch. Dipl.-Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg