Bauvorhaben Rehrlplatz

Nach relativ kurzer Recherche im Internet wurde noch ein Dokument vom 22. Jänner 2016 gefunden, das eine Stellungnahme in Form eines Gutachtens aus Sicht der Sachverständigenkommission [SVK] nachweist wie folgt im Auszug:

Rechtsmittelverzicht der SVK zur Bauplatzerklärung, die dann rechtskräftig wird; und zu allem Überdruss sind die monolithischen Kämme - die ja ein zwei- bzw. mehrgeschossiges Sockelgeschoss verbindet und durch permanente Planänderungen mit dem Wettbewerbsprojekt wenig gemein hat [siehe Beilage] - der Bebauung in seinen Ausmaßen und Proportionen den Salzachvillen ähnelnd [?] zugestimmt;

das muss man sich am "Expertenzüngerl" zergehen lassen.

Fazit ist daher, dass die Mitglieder der SVK diese Bebauungsart - gegen die Meinung von Kollegen Cziharz, der sich aus seiner langjährigen Erfahrung sowohl in und mit diesem Gremium schwer vorstellen kann, dass diese Experten dem Bauvorhaben in der aktuellen Dimension zugestimmt haben - für den Bau freigegeben haben. Da darf man schon fragen, was diese Kommission auch in der Vergangenheit für einen fachlichen - der ja außerdem gesetzlich bedingt ist - Beratungswert an die politischen Entscheider hat.

Wie man sieht, können die sogenannten "Experten" so ziemlich alles; der SN sei ins Stammbuch geschrieben, dass sie auch Inhalte von Leserbriefen den tatsächliche Fakten gegenüberstellen sollte, sonst ist man gleich wieder bei: "Das ist die Wissenschaft und das sind die Fakten" oder auch "Das ist der Geschmack und das ist das Rezept dazu".

Architekt DI Christian Hirl, 5081 Anif