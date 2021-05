Bayer will Glyphosat weiterhin verkaufen

Renate Ratzenböck stellt in einem Leserbrief "Glyphosat, giftig oder nicht giftig? " in den SN vom 26. 5. zwei berechtigte Fragen: "1. Ist Glyphosat nicht giftig, dann sollte es für alle erlaubt sein. 2. Ist Glyphosat aber giftig, dann sollte ein Verbot für alle gelten."

Als Biobotschafter zitiere ich dazu den ZDF Text vom Dienstag, den 18. Mai 2021:

"Klagen wegen Gesundheitsschäden: US-Richter prüft Bayer-Vergleich. Im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup prüft ein US-Richter am Mittwoch einen zwischen dem deutschen Chemieriesen Bayer und Klägeranwälten angestrebten Vergleich.

Vor dem Bundesgericht im kalifornischen San Francisco geht es dabei um mögliche künftige Klagen von Krebspatienten. Bayer will die Rechtsstreitigkeiten wegen Krebspatienten. Bayer will die Rechtsstreitigkeiten wegen des Pestizids seiner US-Tochter Monsanto mit Zahlungen in Höhe von insgesamt rund elf Milliarden Dollar beilegen. In den USA sind bisher rund 125.000 Klagen eingegangen." Soweit der ZDF Text.

Die Antwort auf die Frage, warum der österreichische Nationalrat Glyphosat in der Landwirtschaft nicht verboten hat, bekommt man bei der ÖVP-Nationalratsfraktion! Übrigens: Bayer will Glyphosat in der EU nach Ablauf der Zulassung im Jahr 2022 weiterhin verkaufen. Ein Verlängerungsantrag wurde bereits eingebracht!





Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee