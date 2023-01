Bayern hat mehr politische Ebenen

Herlinde Fritz aus Salzburg (Leserbrief vom 9. 1. 2023) möchte die Landesregierungen abschaffen und vergleicht Bayern mit Österreich. Leider mit falschen Angaben zur (Legislative) politischen Landschaft in Bayern und Deutschland. Neben dem Bundestag bestehen weitere vier Ebenen in Bayern: 1. der Landtag, 2. sieben Bezirke, 3. 71 Landkreise und 4. 2056 Gemeinden. Also haben Deutschland und Bayern sogar eine Ebene mehr als die Bundesländer in Österreich. Und eine Zusatzfrage hätte ich auch noch: Wer sollte dann die Aufgaben der Länder übernehmen?



Wolfgang Allmann, 5204 Straßwalchen