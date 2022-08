Beamten-Privilegien nicht verallgemeinern

Zum Leserbrief von Dr. Wochesländer aus Graz, SN vom 20. August:



Der Begriff "die Beamten" wird in diesem Brief generalisiert. Ich bin seit mehr als 45 Jahren im Öffentlichen Dienst und mich begleiten diese Ressentiments seit Anbeginn meiner beruflichen Laufbahn.

Daher: es ist zu unterscheiden, ob es Bundes-, Landes- oder Gemeindebeamte sind. Ich kann hier nur für die Gemeindebeamten in OÖ sprechen, deren Gruppe ich seit 1998 angehöre. Im Jahr 2003 hat der damals zuständige Landesrat Josef Hiesl eine Besoldungsreform in OÖ durchgeführt, die den Beamten das gleiche Dienstrecht wie den privatrechtlichen Vertragsbediensteten beschert hat. Das bedeutet, dass die Pensionshöhe 70 Prozent des Bezuges der letzten 15 Dienstjahre beträgt, wenn man mit 65 Jahren in den Ruhestand tritt. Zwischen 60 und 65 Jahren werden massive Abzüge schlagend, beispielsweise 10,8 Prozent beim Antritt mit 62 Jahren.

Darüber hinaus erhält die Gemeindebeamtin/der Gemeindebeamte keine Abfertigung. Im Übrigen müssen beamtete Frauen, im Gegensatz zur Behauptung im Brief an die SN, ebenso bis zum 65. Lebensjahr arbeiten, wenn sie keine Abzüge haben wollen. Die Gleichstellung ist im Beamtendienstrecht seit jeher festgelegt. Der einzige Vorteil ist, dass es einen gewissen Kündigungsschutz gibt. Im Laufe der letzten Jahre hat sich dieser Kündigungsschutz für Vertragsbedienstete ebenfalls so verfestigt, dass ein Beamten-Dienstverhältnis eher Nachteile (siehe Abfertigung) bringt, als Vorteile. Zumindest ist das in OÖ der Fall. Man hört aus Wien, dass dort die Beamten- Privilegien weiter bestehen, genauso wie etwa in Kärnten. Nur OÖ war wieder einmal schneller - in vorauseilendem Gehorsam.





Wolfgang Freunberger MBA MPA, 4866 Unterach am Attersee