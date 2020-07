Bedenken gegen 5G-Netz

Erfreulicherweise widmeten die "Salzburger Nachrichten" kürzlich zwei beinahe ganze Seiten ihres Lokalteils dem Thema "Ort wehrt sich gegen Funkmasten - Bürgerinitiativen und Gemeinde Ebenau sind für Glasfaser statt der neuen 5G-Technologie" (SN vom 23. 7. 2020).

Dazu darf man dem Ebenauer ÖVP-Ortschef Johannes Fürstaller sowie der ganzen Ortsgemeinde Ebenau herzlich gratulieren. Erfreulicherweise melden bereits weitere Ortsgemeinden ihre ernsthaften Bedenken gegen den schrankenlosen Ausbau des 5G-Netzes, aus wohlerwogenen Gründen. Dazu auch der Bürgermeister der Gemeinde Feistritz an der Gail Dieter Mörtl: "Wie die Diskussion über die Errichtung der 5G-Sendemasten beweist, war es seitens der Gemeinde Feistritz die richtige Entscheidung in den Ausbau des Breitbahnnetzes zu investieren. Durch den Umstand, dass jeder Haushalt an das Glasfsernetz angeschlossen ist, ist für unsere Gemeinde das 5G-Netz kein Thema mehr, zumal sich durch die Errichtung von Sendemasten die Bevölkerung zu Recht Sorgen um ihre Gesundheit macht" (Mitteilungsblatt der Gemeinde Feistritz an der Gail, Juli 2019).

Somit wird das gemeindeeigene Glasfasernetz den Telekommunikations-Anbietern zum Betreiben angeboten. Abschließende Frage: Warum lehnen derzeit eine Reihe schweizerische Kantone, darunter u. a. auch der Kanton Genf, sowie zahlreiche schweizerische Gemeinden die fortgesetzte Installation der 5G-Infrastruktur bis auf weiteres ab, ebenso dem Vernehmen nach die Großregion Brüssel und andere große Gebietskörperschaften?



Mag. Markus Lechner, 5020 Salzburg