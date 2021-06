Bedenkliche Mülltrennung der Stadt Salzburg

In der Info der Stadt Salzburg über Abfall - "Wie trenne ich meine Abfälle richtig" - ist unter Restabfall ("Was kommt rein?") zu lesen: u. a. Joghurtbecher, Getränkedosen (werden automatisch aussortiert), Plastiksackerl. Da stellt sich der Hausverstand entgegen und es wird die Tel.-Nr. der Abfallberatung Salzburg, 0662/80 72-45 61, angerufen. "Joghurtbecher, Plastiksackerl etc. werden deswegen im allgemeinen Müll gewünscht, damit bei der Müllverbrennung in Lenzing ein entsprechender Brennwert erreicht wird", war die Erklärung.

Die schwarze Tonne, welche die Müllkosten verursacht, soll unsachgemäß mit Plastik gefüllt werden, um den Brennwert bei der Müllverbrennung zu erreichen. Dies kann nicht dem Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz entsprechen und die Bürger haben allfällige Mehrkosten durch größere Tonnen zu tragen. Metalldosen werden einer magnetischen Trennung unterzogen.

Derartige Trennungen sind überdies von Gemeinde zu Gemeinde (von Bundesland zu Bundesland) verschieden.

Ein bedenkliches Trennverfahren mit unrichtiger Abfalltrenninfo!







Robert Gattermayer, 5020 Salzburg