Bedenkliches Budget

Man kommt mit dem Staunen nicht heraus, wenn man die Budgetrede des Finanzministers bezüglich Milliarden an Leistungen in der Gesundheit, Familie, Sicherheit, Verkehr, unter anderem, aufgezählt bekommt. Dann kann ja der Staatsbürger positiv denkend in die Zukunft blicken. Nur stellt sich dabei die Frage, was geschah mit den ähnlich dotierten Milliarden seines Vorgängers? Dann dürfte im Bereich Gesundheit, Familie, Sicherheit, Verkehr, unter anderem bei den Menschen vollste Zufriedenheit herrschen. Die Realität schaut leider in die andere Richtung. Es wird sich zeigen, ob der gezeigte Optimismus dieses Finanzministers durch die verantwortlichen Politiker, endlich umgesetzt werden kann. Über eines muss sich diese Regierung im Klaren sein: Wenn sie der Teuerung, sei es im Lebensmittel, oder Energiebereich nicht entscheidend dagegen steuert, wird sie nach wie vor in der steigenden Kritik, stehen. Apropos, Herr Finanzminister; ein Dankeschön an die braven Steuerzahler wäre durchaus angebracht. Danke.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg