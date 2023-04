Bedeutet Radweg gleich Rad - weg?

Zum Ärgernis vieler Autofahrer haben sich Radfahrer deutlich vermehrt. Sie sind störende Hindernisse, halten sich kaum an Verkehrsregeln, können leicht übersehen werden und hinterlassen u. U. Beulen am Auto. Oft sind ihre Räder nicht entsprechend ausgerüstet. In Obussen und Bahnen nehmen sie anderen Mitfahrenden mit ihren Drahteseln wertvollen Platz weg. Jedes Mal soll man sich vor dem Öffnen der Autotür vergewissern, ob vielleicht ein Radfahrer aus dem toten Winkel vorbeizischt? Soll Radfahren nicht besser verboten werden?

Die sogenannte "Mobilitätswende", bei der die Mitnahme eines Fahrrads in den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sein soll, wird nicht erleichtert, sondern bleibt weiterhin durch umständliches Einsteigen und viel zu wenig Platz erschwert. Für die Lokalbahn/den S-Link sind neue Waggons bestellt worden. Ich bin gespannt, ob die vorgesehenen Abstellplätze für Räder/Lastenräder/Kinderwägen/Rollstühle ausreichen werden. Die wenigen Radwege im Lande sind oft schlecht markiert, es gibt kaum überdachte Abstellplätze oder Reparaturplätze entlang der Strecken, von WCs ganz zu schweigen. Zu hohe Randsteine oder Schwellen bei Ein- und Ausfahrten sind unnötige Gefahrenquellen. Die Novelle zur StVO wird beschämend langsam umgesetzt. Der verpflichtende Einbau eines Abbiegeassistenten für Lkw ist immer noch nicht in Kraft. Die Zahl der verletzten Radfahrenden steigt überproportional an infolge der zunehmenden Zahl an E-Bikern und beschäftigt Ärzte, Pflege, Gutachter und Gerichte - abgesehen vom Leid der Betroffenen.

Eine einfache Lösung ist den Verantwortlichen leider nicht eingefallen: Das Budget für den Ausbau der Radwege massiv zu erhöhen, in den Kernzonen der Städte schleunigst Tempo 30 einzuführen und die bestehenden Vorschriften genau zu kontrollieren. Das beschlossene Radbudget wird seit Jahren nur zum Teil ausgegeben - der Rest landet in anderen Baustellen. Geradezu als Hohn für alle Bürger, die auf das Fahrrad angewiesen sind, existieren seit Langem hochtrabende Pläne für den Ausbau eines Radwegenetzes in Stadt und Land Salzburg. Mit strahlenden Gesichtern in sonniger Landschaft wird Radfahren als gesundes Vergnügen beworben! Die steigenden Lebenshaltungskosten werden aber viele Mitbürger geradezu zwingen, bei jedem Wetter mit dem Rad zu fahren. Auch angelockten Touristen fällt der beklemmende Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit auf.

Mich beschleicht das Gefühl, dass mit "Radweg" eher "Rad - weg" gemeint ist, um Autofahrer zu hofieren. In den Wahlversprechen der Parteien kommt Radfahren gar nicht vor. Wäre es denn nicht im Sinne aller Autofahrer, dass Radfahrer möglichst auf gut markierten Radwegen fahren und sich nicht durch Fahrzeugkolonnen schlängeln? Ist es undenkbar, dass sich Politiker für diese Wähler engagieren?



Dr. med. Johann Beck-Mannagetta, 5020 Salzburg