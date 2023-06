Bedeutet Radweg gleich Rad - weg?

Manche Autofahrer erleben Radfahrer nur als Ärgernisse. Diese halten sich kaum an Verkehrsregeln, können leicht übersehen werden und hinterlassen unter Umständen Schäden am Auto. Schon das Öffnen der Autotür kann einen Unfall verursachen. Oft sind die Räder nicht entsprechend ausgerüstet. In Bussen und Bahnen nehmen die Drahtesel wertvollen Platz weg. Die Mitnahme eines Fahrrads in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird nicht erleichtert, sondern bleibt durch umständliches Einsteigen und viel zu wenig Platz erschwert. Für die Lokalbahn/S-Link wurden neue Waggons bestellt. Ich bin gespannt, ob die vorgesehenen Abstellplätze für die stark steigende Anzahl an Rädern/Kinderwagen/Rollstühlen ausreichen werden. Die wenigen Radwege am Land sind oft schlecht markiert, es gibt kaum überdachte Abstell- oder Reparaturplätze, von WCs ganz zu schweigen. Die Zahl der verletzten Radfahrenden steigt an, infolge der zunehmenden Zahl an E-Bikern und beschäftigt Ärzte, Pflege, Gutachter und Gerichte - abgesehen vom Leid der Betroffenen. An welcher Stelle liegt die Verantwortung? Mich beschleicht das Gefühl, dass mit "Radweg" eher "Rad - weg" gemeint ist.

Dr.med. Johann Beck-Mannagetta, Vater eines schwer verletzten Radfahrer, 5020 Salzburg