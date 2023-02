Bedingungen und Qualität verbessern

In meiner Tätigkeit als Elementarpädagogin und Inklusionspädagogin sind die Anforderungen in den letzten 26 Jahren ständig gestiegen.

Ich soll interessenorientiert (für 25 Kinder) das Lernangebot und die Umgebung gestalten. Beobachtungen schriftlich festhalten. Das Kind in allen Bereichen seiner Entwicklung entsprechend fördern. Lernmöglichkeiten und Möglichkeiten der Wissensbeschaffung anschaulich vermitteln. Bedürfnisorientiert den Tag gestalten, aber natürlich auch die soziale und emotionale Entwicklung nicht aus dem Auge verlieren. Das Kind lernt und wächst mit anderen. Dieses Miteinander braucht meine sensible Aufmerksamkeit und Begleitung. Ich muss den sprachlichen Entwicklungsstand eines jeden Kindes feststellen und gegebenenfalls fördern. Über die Entwicklung ihres Kindes sind die Eltern auf dem Laufenden zu halten, mit ihnen soll eine gute Bildungspartnerschaft geführt werden. Der fachliche Austausch mit meiner Kollegin ist

mir persönlich auch sehr wichtig und einer guten Qualität unserer Arbeit zuträglich.

Seit Jahrzehnten setzen wir Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen uns nun bereits für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ein. Eine Senkung der Kinderzahl pro Gruppe würde es schon einfacher machen, die oben genannten Anforderungen besser erfüllen zu können und somit die Qualität zu verbessern.

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge wirkt sich eine kleinere Gruppengröße auf die Qualität der Bildung aus und eine gute Qualität in den wichtigsten Entwicklungs- und Bildungsjahren hat positive Auswirkungen auf unser aller gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Zukunft! Mit diesem Wissen erscheint es nur logisch, wofür wir, ich meine damit unsere Politik, Geld in die Hand nehmen müssten.

Familien in diesen herausfordernden Zeiten finanziell zu entlasten, ist wichtig und richtig. Diese Entlastung hätte aber in anderer Form kommen sollen, als den Gratiskindergarten einzuführen.

Man hätte überlegen können, die Hälfte des Geldes, das nun in die Hand genommen wird, für die Verbesserung der Rahmenbedingungen einzusetzen und die andere Hälfte den Familien zukommen zu lassen. Dabei erreicht man auch jene, die ihr Kind länger zu Hause betreuen. Rahmenbedingungen in den elementaren Kinderbildungseinrichtungen verbessern, Qualität verbessern, Auswirkungen auf die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Zukunft optimieren!

Ich bin mir nicht sicher, wer oder was den Politikern und Politikerinnen bei der Entscheidung für einen Gratiskindergarten wirklich am Herzen lag: die Wählerstimmen oder die Qualität der Bildung im Elementarbereich?

Zwei Sprüche geistern mir im Kopf herum. Der erste ist ein Zitat von Gustav Heinemann: "Der Wert einer Gesellschaft misst sich am Umgang mit ihren Schwächsten", und der andere ist ein Spruch, den man in letzter Zeit immer öfter hört: "Was nix kostet, ist nix wert".



Margreth Oberkofler, 5440 Golling