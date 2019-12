Beeindruckender "Hirtenadvent"

Ein Adventsingen der besonderen Güte durfte ich mit dem "Salzburger Hirtenadvent" in der Aula erleben. Beeindruckt von der Schönheit, Klarheit und Reinheit des Gesangs der zehn Sänger und Sängerinnen, der beachtlichen Musikalität und dem frischen Spiel der beiden Hirtenkinder-Gruppen, dem feinen, sehr homogenen Klang des Instrumentalensembles, zusammen mit der verbindenden Geschichte um das Weihnachtsgeschehen, das auch den Wirt in seiner Stube erkennen lässt: "Gott verzeiht uns das Schlechte, das wir getan, aber nicht das Gute, das wir nicht getan haben", ließen das Publikum nach dem Mettenjodler noch lange Zeit still verweilen, bevor es den verdienten Applaus gab.

Es war ein Adventsingen fern von den üblichen Klischees und Rührseligkeiten. Dem ganzen Team um Josef Radauer sei dafür herzlichst gedankt.



Christiane Egger, 5020 Salzburg