Beeindruckender Mut und Kampfgeist

Mit dem Leitartikel "So verspielt der Staat das Vertrauen seiner Bürger" in den SN vom 8.8., hat Andreas Koller erneut unter Beweis gestellt, dass er einer der besten innenpolitischen Journalisten in Österreichs Medienlandschaft ist. Nicht nachvollziehen kann ich als Sozialdemokrat seine Aversion gegenüber der hochintelligenten, sympathischen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Mich persönlich beeindruckt ihr Mut und ihr Kampfgeist und ich bin überzeugt, dass sie beim Parteitag im kommenden Jahr als SPÖ-Chefin wiedergewählt wird. Denn die selbsternannte Kanzlerhoffnung aus dem Burgenland hat sich unter anderem mit seinen unqualifizierten Querschüssen auf die Bundespartei selbst aus dem Spiel genommen.







Herbert Stocker, 5020 Salzburg