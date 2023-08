Befehlsstruktur beim Bundesheer passt nicht zu Schule

"Diese Empörung ist befremdlich" so titelt Andreas Koller seinen Leitartikel in den SN vom 9. 8. 23. Er schreibt zum Thema "Soldatinnen und Soldaten in Schulklassen".

Für mich reicht es nicht, dass Soldaten auf die demokratische Verfassung vereidigt sind. Die Befehlsstruktur beim Bundesheer ist zu Recht hierarchisch strukturiert. Diese Ausbildung prägt. Und genau das sehe ich als Problem, wenn Soldatinnen unmittelbar in das Schulsystem übernommen werden, um den Pädagogenmangel entgegen zu wirken.







Gottfried Zlanabitnig, 5084 Großgmain