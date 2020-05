Befragung der SPÖ-Mitglieder

Die Ausführungen im Leserbrief von Peter Hyra, in den SN v. 23.5., wonach bei der Mitgliederbefragung der SPÖ nur drei von zehn Mitgliedern mit "Ja" gestimmt haben, kann ich nicht unwidersprochen lassen. Vor allem deshalb, weil er in seiner Rechenaufgabe auch jene Mitglieder mit einbezieht, die, aus welchen Gründen auch immer, an der Abstimmung gar nicht teilgenommen haben.

Tatsache ist, dass sich 41,3 Prozent von 157.944 Mitgliedern der SPÖ, also 65.231 bei der Vertrauensfrage beteiligt haben. Davon haben sich 71,4 Prozent, somit 46.575 Mitglieder für Pamela Rendi-Wagner als Vorsitzende der SPÖ ausgesprochen. Pamela Rendi-Wagners Mut und die Flucht nach Vorne hat sich somit gelohnt, wobei die Zustimmung von 71,4 Prozent bei der von ihr gegen das Partei-Establishment durchgezogenen Vertrauensfrage und vor allem die erstaunlich hohe Beteiligung von 41,3 Prozent erstaunlich sind. Diese Zahlen haben im Übrigen alle Medien publiziert und keiner der Journalisten ist auf die Idee gekommen, ähnlich absurde Berechnungen anzustellen, wie der Leserbriefschreiber.







Herbert Stocker, 5020 Salzburg