Befragung zum S-Link ist notwendig

Was ich jetzt besonders fies finde, ist, dass im Pro-S-Link-Leserbrief des Leonhard Prommegger jetzt die Generationenkarte gezogen wird und die über 60-Jährigen schuld am Klimawandel sind, weil sie die CO₂-Verseuchung des Klimas verursacht haben und die U-Bahn aber besonders umweltfreundlich wäre. Aber in den zehn Jahren, die für den Bau geplant sind, werden durch die Tiefbauarbeiten und die Entsorgung des Aushubs usw. mehr CO₂-Abgase verursacht als in den letzten vierzig Jahren zusammen!

Die Meinungen über den Bau dieses unnötigen und kein einziges Verkehrsproblem lösenden Mammutprojekts gehen ja diametral auseinander, daher ist es höchst notwendig, die Menschen darüber zu befragen, wenn sich die Politik das getraut.

Josef Blank, 5061 Elsbethen