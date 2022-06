Befragung zum S-Link ist unumgänglich

Der Ausgang der Bürgerbefragung zum Garagenausbau war für mich klar. Dem medialen Trommelfeuer, den zahlreichen Aktionen der Gegner hatten die Befürworter praktisch nichts entgegen zu setzen. Und verhindern ist noch

immer populärer als gestalten!

Was ich aber aus dem Ergebnis ableite, ist, dass es für die Mini-U-Bahn, die mit unbekannten Millionen Steuergeld finanziert werden soll, erst recht eine Bürgerbefragung unumgänglich ist. Dies sollte unverzüglich in Angriff genommen werden und nicht erst wenn zig Millionen Euro schon verbraten wurden, so wie es nun beim Garagen-Projekt passiert ist.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg