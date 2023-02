Begeisterung über die Marionetten

Herzerwärmend, tief berührend und zukunftsweisend. So hat uns das Ensemble des Marionettentheaters, begleitet von hervorragenden Musikvirtuosen, anlässlich der Mozartwoche mit dem Stück "Der alte Baum" unsere Verantwortung für unsere Erde aufgezeigt. Mit "dem Besten vom Besten, was Mozart zu bieten hat" wurde uns und unseren Kindern voll Anmut und Fantasie das Wunder der Natur nähergebracht.

Ein Werk, das sich unser aller Unterstützung verdient! Schön, dass auch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Mozarteum so gedeihlich ist. Auch das ist zukunftsweisend!

Herzlichen Dank und tiefe Anerkennung allen Kunstschaffenden für dieses unvergessliche Kulturerlebnis im Salzburger Marionettentheater!



Paul und Inge Vavrovsky, 5020 Salzburg