Am 18. Juli dieses Jahres wurde ich von Hall in Tirol in das Salzburger Landeskrankenhaus geflogen. Hier hat mir Herr Dr. Vötsch mit seinem Team das Leben gerettet. Ich möchte mich bei allen, die in jener Nacht ihr Bestes gegeben haben, um mir ein Weiterleben zu ermöglichen, von ganzem Herzen bedanken!

Ing. Herwig Knabl, 6071 Aldrans