Begrenzt die Spaßfliegerei!

Gnaden- und mutmaßlich auch gedankenlos ziehen sie unerbittlich ihre Kreise über Wals, Großgmain und angrenzende (auch bayerische) Gemeinden. Zigtausend Bürger werden so tagtäglich zu Zeugen und unfreiwilligen Opfern einiger Dutzend Personen, die es sich leisten können, von früh bis spät in dröhnenden Fluggeräten ihre Runden zu drehen. Beschränkungen, die schon auf Grund der Klima- und Umweltbelastung ein Gebot der Vernunft wären, gibt es für diese exklusive Form der Freizeitgestaltung offensichtlich nicht.

Denn während Gartenbesitzer per Gemeindeverordnung angehalten und per Strafandrohung verpflichtet sind, zumindest während der Mittagsstunden sowie an Sonn- und Feiertagen im Sinne des nachbarlichen Wohlergehens auf lautstarke Gartenarbeiten zu verzichten, ist es den Inhabern entsprechender Flugberechtigungen gestattet, in niederer Höhe nach Lust und Laune Lärm und Ärger zu verbreiten, ohne dass betroffene Bürger eine Möglichkeit haben, diesem fragwürdigen Treiben entgegenzuwirken. Geht das Recht der Lauten und Wohlhabenden über das Wohlergehen der Allgemeinheit? Und ist die Politik weder willens noch imstande, hier ordnend einzugreifen und im Sinne der Mehrheit vernünftige Lösungen zu erarbeiten?

Leitung und Aufsichtsrat des Salzburger Flughafens, Bürgermeister und gewählte Mandatare der betroffenen Gemeinden sind gefordert, hier entsprechende Maßnahmen auszuarbeiten und umzusetzen. Eine Begrenzung der zulässigen Flüge (sowohl an Anzahl wie an Dauer), die Zuweisung alternativer Flugrouten (um zumindest die exklusiv betroffenen Gemeindegebiete zeitweise zu entlasten), die Festlegung von flugfreien Zeiten für einmotorige Privatflugzeuge, die Zuweisung größerer Flughöhen und nicht zuletzt die deutliche Anhebung von Start- bzw. Landegebühren für notorische Spaßflieger wären mögliche Maßnahmen.

Dass der Salzburger Flughafen im Sinne der Allgemeinheit Linien- und Charterflüge (in ebenfalls begrenztem Ausmaß) zu gewährleisten hat, steht außer Frage. Im Interesse der Allgemeinheit ist es jedoch unerlässlich, die Frequenz einmotoriger Flüge drastisch zu reduzieren. Um es mit Reinhard Mey zu sagen: Die Freiheit über den Wolken, sie darf nicht grenzenlos sein.





Dr. Walter und Roswitha Spielmann, 5071 Wals