Begrünung der Alpenstraße

In der Hellbrunnerstraße und unteren Alpenstraße ist seit über einem Jahr eine Baustelle, die abwechselnd aufgerissen, zugemacht und wieder aufgerissen wird. Die dahinter stehende Logik will ich hier nicht hinterfragen. Stattdessen eine Anregung: Das vergangene Jahr mit den baustellenbedingten Fahrbahnverengungen hat gezeigt, dass man auf dem betreffenden Abschnitt ohne den zweiten Auto-Fahrstreifen in Richtung Altstadt auskommt (in Richtung Stadt gibt es ja derzeit drei Fahrbahnen: eine für den Bus und zwei für Autos). Wie wäre es damit, auf diesen Fahrstreifen dauerhaft zu verzichten und die Fahrbahnmitte oder den Rand stattdessen mit Bäumen zu begrünen? Dadurch würde diese derzeit sehr hässliche Einfahrtsstraße in unserer wunderbaren Stadt sehr gewinnen und für die Ökologie und das Klima (Stichwort Hitze auf versiegelten Flächen) wäre auch etwas getan.

Thomas Jäger, 5020 Salzburg