Behälter werden mitgewaschen

Zum Leserbrief "Neuregelung Abfallbeseitigung": Leider muss ich hier doch widersprechen. Auf dem Land haben wir die Recyclinghöfe, zu denen wir Bürger unsere zu Hause sauber getrennten und gesammelten "Abfälle" bringen müssen. Selbstverständlich säubern wir diese, da wir sie ja zu Hause sammeln!

Jeder macht täglich seinen Abwasch, da wird eben der Joghurtbecher oder die Katzenfutterdose mitgewaschen. Genauso verfahre ich jetzt - und bin glücklich, dass ich nicht mehr so viel selbst am Recyclinghof entsorgen muss. Also bitte nicht nur die eigene Bequemlichkeit in den Vordergrund stellen!



Mag. Dorothee Bayer, 5301 Eugendorf