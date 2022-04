Behörde informierte spät über Kindergartenschließung

Meine Tochter besucht seit September mit viel Freude den Kindergarten in Seekirchen. Ihre beiden Kindergartenpädagoginnen sowie das gesamte Team im Kindergarten Stiftsgasse sind sehr engagiert und bemüht und das trotz zahlreicher Erschwernisse aufgrund von Coronamaßnahmen.

Am Montag, dem 4. 4. 2022 kam um 8 Uhr morgens seitens der Gesundheitsbehörde die Aufforderung, die Gruppe aufgrund von Coronafällen unverzüglich zu schließen.

Das Chaos war groß. Ich stand mit meiner Tochter vor verschlossener Gruppentür und hätte eine halbe Stunde später in der Arbeit sein müssen. Auf meine Frage, warum man denn die betroffene Gruppe nicht früher informieren konnte (zumal es am Freitag schon Verdachtsfälle gab), kam seitens der Gesundheitsbehörde die Antwort, dass man am Freitag um 12 Uhr zu arbeiten aufhöre und erst am Montag um 8 Uhr wieder anfange!

Leider müssen viele Eltern arbeiten und sind auf die Kinderbetreuung angewiesen. Ich finde dieses Verhalten der Behörde gegenüber den betroffenen Eltern und Kindergartenpädagoginnen äußerst respektlos.



Brigitte Schernthanner, 5201 Seekirchen