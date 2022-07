Zum Leserbrief von Herrn Manfred Drennig ("Energie aus Hainburg") welcher aufzeigt wie sich die Baumethoden geändert (verbessert?) haben, wäre zu sagen, dass es keine Diskussionsverbote in Sachen Energiegewinnung geben darf.

Herr Dr. Drenning weiß sicher von was und worüber er spricht. Man könnte (muss) mit einem Wasserkraftwerk "Hainburg Neu" sicher auch über eine Wasserzufuhr für den Neusiedler See nachdenken.

Roman Seitz, 8700 Leoben