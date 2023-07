Bei Hitze und bei Regen kein "Jedermann" auf dem Domplatz

Der neue Jedermann Michael Maertens wünscht sich also, dass auch bei Hitzetagen - und nicht nur bei Regen - im Festspielhaus gespielt wird. Dem Klimawandel sei Undank, dass es ja zwischen Gewitter/Starkregen und Hitze kaum noch etwas dazwischen gibt und so wird der Domplatz als "Jedermann"-Aufführungsstätte wohl gestorben sein. Ewig schade, denn bis zum Jahr 2002 waren der Dom und das besondere Ambiente für die Aufführungen so wichtig, später dann nicht mehr, denn da hat man sich vom alt bewährten Konzept entfernt und das Stück bis zur Unkenntlichkeit verhunzt, sodass ich mich nur noch darüber geärgert habe. Da hat der Dom dann auch nichts mehr geholfen!

Ich freue mich auf den 24. Juli 2023, wenn am Kapitelplatz bei den Siemens-Festspielnächten der "Jedermann" mit Karl Maria Brandauer aus dem Jahr 1983 aufgeführt wird. Man wird ja bescheiden und dankbar, für alles, was früher war.

Josef Blank, 5061 Elsbethen